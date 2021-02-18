خطير للغاية.. فيروس كورونا يلحق أضرارا شديدة في المناعة

منذ ظهوره وهناك معركة قوية للمناعة وفيروس كورونا المستجد، على أن يثبت كل منهم نفسه، فأكدت دراسة جديدة أن فيروس كورونا خطير للغاية لأنه يجعل جهاز المناعة في الجسم يهاجم نفسه.





كشفت الفحوصات الطبية كيف يتسبب Covid-19 في ظهور أعراض "طويلة الأمد وغريبة '' مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب العضلات المناعي الذاتي ، المعروف باسم Covid toes، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





قال مؤلف الدراسة الدكتور سواتي ديشموخ: "لقد أدركنا أن فيروس كورونا يمكن أن يحفز الجسم على مهاجمة نفسه بطرق مختلفة ، مما قد يؤدي إلى مشاكل روماتيزمية تتطلب عناية وعلاج مدى الحياة".





تم تحليل البيانات من المرضى الذين قدموا أنفسهم إلى مستشفى "نورث وسترن ميموريال بين مايو 2020 وديسمبر 2020 من قبل الباحثين.





بعض المرضى ، الذين عانوا من أعراض طويلة الأمد ، وتطلبوا علاجًا طبيًا ، حصلوا على التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية أو الموجات فوق الصوتية.





بالنظر إلى هذه الصور ، تمكن الباحثون من تحديد أصل وطبيعة أعراضهم.





قال الدكتور ديشموخ: `` يتعافى العديد من المرضى الذين يعانون من اضطرابات العضلات والعظام المرتبطة بـ Covid ، ولكن بالنسبة لبعض الأفراد ، تصبح أعراضهم خطيرة ، وتثير قلق المريض بشدة أو تؤثر على نوعية حياتهم ، مما يدفعهم إلى طلب الرعاية الطبية المشددة.



