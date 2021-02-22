أساليب التغذية لتقوية جهاز المناعة في مواجهة فيروس كورونا.. أستاذ تغذية علاجية يكشف

كشف الدكتور عمرو عبد المنعم أستاذ الرعاية والتغذية العلاجية بجامعة القاهرة، المصادر الرئيسية في الأطعمة والتي تقوي المناعة.





وقال عبد المنعم، في حواره لبرنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، اليوم الاثنين، إن فيتامين سي في مقدمة الفيتامينات الهامة في مضوع المناعة، مضيفا أننا في حاجة له بمقدار معين ويمكن تناول 2 جوافة في اليوم.





وأضاف أستاذ الرعاية والتغذية العلاجية بجامعة القاهرة، أن الجوافة رقم واحد في إمداد الجسم فيتامين سي، متابعا أنه فيتامين د مهم ويأتي من التعرض للشمس في أوقات من 12 ظهر وحتى الساعة 2 عصرا.



