نائب محافظ الدقهلية: جولتي بلجان الامتحانات للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية

أجرى هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية جولة تفقدية للمرور على عدد من لجان امتحانات الشهادة الاعدادية العامة والمهنية والتى أجريت اليوم الأحد بمدارس المحافظة، يرافقه على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.





وأوضح نائب المحافظ ان الهدف من الجولة، الاطمئنان على حسن سير الامتحانات داخل اللجان والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتنفيذ إجراءات التباعد حرصا على صحة وسلامة وحياة الجميع.





وأضاف نائب المحافظ أنه تم المرور على لجان الامتحانات بمدارس السيدة عائشة الإعدادية للبنات، ومدرسة الفردوس الرسمية المتميزة للغات بمدينة المنصورة، حيث تفقد لجان الامتحانات بالمدرستين.





وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ الفصول الدراسية لرياض الاطفال وحجرات الأنشطة والألعاب الترفيهية الخاصة برياض الأطفال بالمدارس المشار اليها.



وأشار نائب المحافظ الى ضرورة توفير أجواء الهدوء والمناخ الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات على اكمل وجه، مشيرا الى انه سبق وان وجه لاتخاذ كافة الاستعدادات الامنية والصحية و تفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة.



وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية امن الدقهلية ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.