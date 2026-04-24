من الحقول إلى الصوامع.. توريد 3884 طن قمح بالبحيرة حتى اليوم

تواصل محافظة البحيرة أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2026، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الجمعة 24 أبريل نحو 3884 طنًا، في ظل انسيابية ملحوظة وانتظام كامل بمنظومة الاستلام بكافة المواقع على مستوى المحافظة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن أعمال التوريد تسير بكفاءة عالية دون أية معوقات، مع متابعة ميدانية لحظة بلحظة لضمان انتظام العمل وسرعة إنهاء إجراءات الاستلام، بما يحقق السيولة اللازمة في حركة دخول وخروج سيارات نقل القمح.

وأشارت المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت نحو 321 ألف فدان، بما يعكس حجم الإنتاج المتوقع ويؤكد الدور الحيوي للمحافظة في دعم منظومة الأمن الغذائي.

وأضافت أنه يتم الاستلام من خلال 39 موقعًا معتمدًا تشمل الصوامع والشون والهناجر ومراكز التجميع، والتي تم تجهيزها بالكامل وفقًا للاشتراطات الفنية، لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المستلمة واستيعاب الكميات الموردة بكفاءة.

وتتم أعمال الفحص والاستلام من خلال لجان متخصصة تضم ممثلين عن مديريات التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان مطابقة الأقماح للمواصفات القياسية وتحقيق أعلى درجات الجودة والانضباط داخل المنظومة.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين، مع الالتزام بصرف المستحقات المالية في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تشجيعهم على التوريد وتعزيز استقرار منظومة القمح بالمحافظة.