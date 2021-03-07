ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زعيم المعارضة الفنزويلية: إيران وجهة رئيسية لليورانيوم.. ونظام مادورو عصابة إجرامية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:58 م
زعيم المعارضة الفنزويلية
زعيم المعارضة الفنزويلية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، اليوم الأحد، أن إيران وجهة رئيسية لليورانيوم المهرب من فنزويلا.

وقال الزعيم الفنزويلي المرتقب، في مقابلة مع "إسرائيل هيوم" خلال عطلة نهاية الأسبوع: "إنه من المعروف أن العديد من أفراد الجيش قد تم اعتقالهم بعد تهريب اليورانيوم من فنزويلا، ونعتقد أن إيران هي إحدى الوجهات الرئيسية".

واعتبر جوايدو، من مقر إقامته في العاصمة كاراكاس، أن نظام الرئيس نيكولاس مادورو أصبح "عصابة إجرامية"، وأنه يقوم باستيراد النفط من إيران انتهاكا للعقوبات الأمريكية على طهران.

وتابع زعيم المعارضة الفنزويلية: "في الوقت الحالي، تجري تحقيقات في مخزونات اليورانيوم في فنزويلا والدول التي يمكن إرسال هذه المواد إليها.. والحقيقة أن هناك مخزونا كبيرا لليورانيوم في فنزويلا يتم تهريبه من البلاد بطريقة أو بأخرى عبر قنوات غير مشروعة".

وتحدث جوايدو عن مخاوفه من أن يعتقله نظام الرئيس نيكولاس مادورو، ودق ناقوس الخطر بشأن تسلل إيران إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ومنذ حوالي عامين، بعد اختياره رئيسا للجمعية الوطنية لفنزويلا، ارتقى جوايدو إلى الصدارة الدولية باعتباره الأمل الجديد العظيم لبلاده. 

واعتقد الناس أن لديه مفتاح تغيير النظام الذي يعتقل ويعذب ويعدم من يعارضه، حيث استجابت الجماهير لدعوته وخرجت إلى الشوارع، مسلحين بالتوقعات والأمل بأن تكون نقطة التحول قاب قوسين أو أدنى. حتى المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل، حتى تم الاعتراف بجوايدو كرئيس مؤقت للبلاد.

أما الآن، فقد اختلفت الصورة تماما وتلاشت الحماسة، وأصبح الدعم الدولي سريع الزوال - حتى أن الاتحاد الأوروبي سحب اعترافه به كرئيس مؤقت.
Advertisements
Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا.. مشروع تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل البحث العلمي

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير