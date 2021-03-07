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تعليم

رئيس مدينة رفح يتفقد لجان الامتحانات

الأحد 07/مارس/2021 - 01:34 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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احمد صالح

تفقد العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس مجلس مدينة رفح محافظة شمال سيناء، لجان امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والشهادة الإعدادية والإمتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام اليوم الأحد ورافقه خلال الجولة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.

وقد أدى 8 آلاف و690 طالبًا وطالبة فى مختلف مدارس محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١م، على مستوى الإدارات التعليمية الستة.

وقال حمزة رضوان، إلى أن الامتحان عبارة عن ورقة امتحانية تضم عددًا من أسئلة الاختيار موزعة على جميع المواد الدراسية التي تضاف إلى المجموع، لمدة ساعتين، مؤكدة أن أسئلة الامتحان ستكون فى مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف وكيل الوزارة، أن أعمال المراقبة داخل اللجان ستتم بواسطة معلمى المدرسة، مع تصحيح أوراق الأجوبة داخل كل مدرسة عقب انتهاء الامتحان، وإرسال كشوف الدرجات الخاصة بالطلاب إلى الإدارة التعليمية عقب انتهاء عملية التصحيح والمراجعة وتوزيع الدرجات وفقًا لتعليمات الوزارة.

كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد  امتحان المواد الثقافية، بينما ادى طلاب الصف الثاني الثانوي للقسم الأدبي امتحان اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمواطنة، وادى طلاب القسم العلمي امتحان الفيزياء والكيمياء والأحياء.

وقال الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن عدد طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية يبلغ 1925 طالبًا وطالبة، بينما عدد طلاب المرحلة الثانوية يبلغ 665 طالبًا وطالبة.

وأشار "أبو القاسم"، إلي أن تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول الطلبة إلى لجان الامتحانات بعد توقيع الكشف الطبي عليهم عن طريق الكواشف الحرارية، وتطهير ورش لجان الامتحانات والحفاظ على التباعد بين الطلبة داخل اللجان، وارتداء الكمامات الواقية.

بدوره، أكد إبراهيم الفحام، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة، أن عدد طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية يبلغ 1925 طالباً وطالبة، بينما عدد طلاب المرحلة الثانوية يبلغ 665 طالباً وطالبة.

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