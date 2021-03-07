استقبال 28 مريض كورونا بمستشفى أسيوط الجامعي

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتى استقبلها المستشفى الجامعي، وبلغت 28 حالة تتضمن 16 حالة مستقرة و12 حالة أخرى بالعناية المركزة .





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وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن المستشفى الجامعي الرئيسي تستقبل الحالات الإيجابية من فيروس كورونا من منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم .







