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تعليم

استقبال 28 مريض كورونا بمستشفى أسيوط الجامعي

الأحد 07/مارس/2021 - 01:35 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
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إيهاب عمر
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتى استقبلها المستشفى الجامعي، وبلغت 28 حالة تتضمن 16 حالة مستقرة و12 حالة أخرى بالعناية المركزة .

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وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن المستشفى الجامعي الرئيسي تستقبل الحالات الإيجابية من فيروس كورونا من منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم .


وكذلك الحالات الحرجة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة وذلك من خلال المرحلة الأولى التي أعدتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا والتى تتضمن تخصيص 72 سريرا مجانيا وخاصا بالمستشفى الرئيسي إلى جانب 6 أسرة عادية ومركزة بمستشفى الأطفال لاستقبال الحالات الأقل من 15 سنة.
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