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برلمان

وفقا لمشروع القانون .. 5 خدمات يحصل عليها المعتمرون من البوابة الإلكترونية

الأحد 07/مارس/2021 - 01:48 م
معتمرين
معتمرين
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سماح أنور
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة ، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ، وذلك في مجموع مواده وإحالته لمجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

وتتمحور أهداف بوابة العمرة الإلكترونية حول تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين ومن ضمنها الخدمات التالية :

1- القضاء على المغالاة في أسعار رحلات العمرة. 

2- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية.

 3- انتهاء ظاهرة التخلف من العمرة للحج.

4-  الحد من تكدس المعتمرين بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

5- حماية المعتمرين من أطماع واستغلال السماسرة والشركات غير المرخصة لتنظيم رحلات العمرة 

وتتولى وزارة السياحة مسئولية  إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها، وذلك وفقا للمادة (3) من مشروع القانون.
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