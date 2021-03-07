وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لفرع جامعة السويس في جنوب سيناء.. صور

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد، بوضع حجر الأساس لفرع جامعة السويس بأبورديس بمحافظة جنوب سيناء؛ ليكون هذا الفرع نواة لجامعة جنوب سيناء، برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.





وأشار الوزير إلى أن محافظة جنوب سيناء خصصت قطعة أرض بمساحة ٥٠ فدانًا، لإنشاء فرع الجامعة بحي السلام؛ من أجل التخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وتكبد مشقة السفر لمحافظات أخرى، موضحًا أن المرحلة الأولى من إنشاء فرع الجامعة ستشهد افتتاح أربع كليات، وهي (التربية، الآداب، العلوم، التجارة).





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وأكد عبدالغفار اهتمام القيادة السياسية بزيادة عدد الجامعات والمعاهد وانتشارها في جميع أنحاء الجمهورية، لاستيعاب زيادة عدد الطلاب خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى سعي الدولة المصرية لإنشاء جامعة حكومية بكل محافظة، لتقليل اغتراب الطلاب وتطوير المقررات الدراسية بما يواكب متطلبات سوق العمل.



