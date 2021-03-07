رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يتفقد لجان الكلية المصرية الكورية

تفقد الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، اليوم الأحد، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي خلال جولة لمتابعة أعمال الامتحانات بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.





وأكد رئيس الجامعة على انتظام سير الامتحانات والتي انطلقت فعالياتها مع بداية الأسبوع الماضي، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومتابعتها من جميع القائمين على أعمال الامتحان ولجان إدارة ومواجهة الأزمات طبقًا لما هو منصوص عليه من ضوابط، ورصد أية سلبيات، والتأكد من الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب امتحاناتهم في بيئة جامعية آمنة.





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