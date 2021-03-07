ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجنب الشمس أبرزها ... 5 نصائح لـ علاج خطوط تحت العين في سن العشرين

الأحد 07/مارس/2021 - 06:01 م
علاج خطوط تحت العين
علاج خطوط تحت العين
Advertisements
هاجر هانئ
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة  ظهور خطوط تحت العين لأنه يؤثر على الشكل الجمالي للبشره بالسلب،  قد تكون هناك  بعض العلاجات المنزلية ومنتجات العناية بالبشرة قادرة على  علاج الخطوط تحت العين في سن العشرين.

 كشف موقع medicalnewstoday، عن بعض النصائح التي تساعدك في علاج خطوط تحت العين في سن العشرين..

اقرأ إيضا..

- تمارين الوجه لشد الجلد
أظهرت بعض تمارين الوجه بشكل متناقل أنها فعالة في شد الجلد تحت العين، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذه التمارين ضارة.
-عالج الحساسية الخاصة بك
غالبًا ما تسبب الحساسية التهابًا حول عينيك، يمكنهم أيضًا جعل عينيك دامعة يمكن أن يساهم فرك أو خدش عينيك بسبب أعراض الحساسية في احمرار العين وتجعل بشرتك تشعر بالجفاف، يمكن أن يمنح علاج أعراض الحساسية وجهك مظهرًا أكثر استرخاءً ، ويمكنه أيضًا حماية الجلد تحت عينيك على المدى الطويل.
-التقشير
يمكنك تقشير الجلد الجاف الذي يتكون تحت العين بلطف لتعزيز نمو الخلايا الجديدة، استخدم فقط المنتجات المصنوعة خصيصًا لتقشير المنطقة الموجودة أسفل العين وتدليكها.
-الترطيب 
يمكن أن يؤدي نقص الرطوبة إلى زيادة ظهور الخطوط تحت العين،  ابحث عن المرطبات الغنية بالمكونات التي تُظهر أنها تعزز الدورة الدموية ونمو الخلايا الجديدة مثل الريتينول (أحد مشتقات فيتامين أ) والببتيدات وحمض الهيالورونيك.
-تجنب التعرض لأشعة الشمس 
يمكنك منع  تكون الخطوط تحت العين من خلال حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، استخدم دائمًا عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 عند الخروج من المنزل ، حتى لو لم يكن الجو مشمسًا بشكل خاص.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

منها التدخين.. الأسباب الشائعة للتجاعيد احذرها

من بينها الملعقة الباردة.. 6 نصائح للتخلص من الهالات السوداء

طريقة علاج الخطوط تحت العين بطرق طبيعية

طعام رخيص يعالج كل مشاكل البشرة

منها الباهت والجاف.. 5 علامات تدل على الشيخوخة المبكرة فى العشرينيات والثلاثينيات

طرق العناية بالبشرة أثناء العلاج الكيميائي

ترشيحاتنا

قائمة منتخب مصر.. 5 أسماء جديدة تفرض نفسها على البدري

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

فريدة الشوباشي تكشف تفاصيل جديدة عن إصابتها بفيروس كورونا

اكتشاف القرن.. تحديد مكان مقبرة نفرتيتي والإعلان في هذا الموعد.. تفاصيل

أفشة ينافس قاهر الزمالك على لقب أفضل لاعب في الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

قبل 30 مارس.. الداخلية تهيب بالمواطنين التوجه لوحدات المرور

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

لخلافات مع زوجها المصرى.. انتحار تايوانية من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

ممنوع الخروج وقطع الإنترنت .. ماذا يحدث في بالي يوم 7 مارس؟

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور