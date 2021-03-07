تجنب الشمس أبرزها ... 5 نصائح لـ علاج خطوط تحت العين في سن العشرين

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة ظهور لأنه يؤثر على الشكل الجمالي للبشره بالسلب، قد تكون هناك بعض العلاجات المنزلية ومنتجات العناية بالبشرة قادرة على علاج الخطوط تحت العين في سن العشرين. خطوط تحت العين لأنه يؤثر على الشكل الجمالي للبشره بالسلب،





كشف موقع medicalnewstoday، عن بعض النصائح التي تساعدك في علاج خطوط تحت العين في سن العشرين..





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- تمارين الوجه لشد الجلد

أظهرت بعض تمارين الوجه بشكل متناقل أنها فعالة في شد الجلد تحت العين، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذه التمارين ضارة.

-عالج الحساسية الخاصة بك

غالبًا ما تسبب الحساسية التهابًا حول عينيك، يمكنهم أيضًا جعل عينيك دامعة يمكن أن يساهم فرك أو خدش عينيك بسبب أعراض الحساسية في احمرار العين وتجعل بشرتك تشعر بالجفاف، يمكن أن يمنح علاج أعراض الحساسية وجهك مظهرًا أكثر استرخاءً ، ويمكنه أيضًا حماية الجلد تحت عينيك على المدى الطويل.

-التقشير

يمكنك تقشير الجلد الجاف الذي يتكون تحت العين بلطف لتعزيز نمو الخلايا الجديدة، استخدم فقط المنتجات المصنوعة خصيصًا لتقشير المنطقة الموجودة أسفل العين وتدليكها.

-الترطيب

يمكن أن يؤدي نقص الرطوبة إلى زيادة ظهور الخطوط تحت العين، ابحث عن المرطبات الغنية بالمكونات التي تُظهر أنها تعزز الدورة الدموية ونمو الخلايا الجديدة مثل الريتينول (أحد مشتقات فيتامين أ) والببتيدات وحمض الهيالورونيك.

-تجنب التعرض لأشعة الشمس

يمكنك منع تكون الخطوط تحت العين من خلال حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، استخدم دائمًا عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 عند الخروج من المنزل ، حتى لو لم يكن الجو مشمسًا بشكل خاص.