علاج زراق تحت العين.. بالأعشاب والوصفات

علاج كدمات العين عند الأطفال

بينما تتلاشى الكدمة من تلقاء نفسها ويمكن ببعض الإجراءات علاج كدمات العين عند الأطفال، وفيما يلي سوف نقوم باتخاذ إجراءات لتقليل الكدمات ومساعدة الكدمة على الشفاء بسرعة أكبر.





الكدمات. ويمكن استخدام بعض طرق علاج كدمات العين عند الاطفال بواسطة بعض المكونات الطبيعية الطبيعية، مثل: وضع كمادات من البقدونس الطازج أو التدليك بالخل أو استخدام مرهم زهرة العطاس يمكن أن يقلل من

وفيما يلي سنقوم بذكر بعض الخطوات التي يمكن بدورها ان تقوم بـ علاج كدمات العين عند الأطفال، والتي قد تقوم بالتخلص منها في وقت قصير بشكل ملحوظ، ومن أهمها:



1- وضع الثلج لمنع تسرب الدم إلى المنطقة والتسبب في المزيد من المشاكل، لا تضع كيس الثلج مباشرة على الجلد - استخدم منشفة شاي رقيقة أسفلها وقم بوضع الثلج لمدة 10 دقائق فقط في المرة الواحدة.





2- استمر في وضع الثلج كل 30 دقيقة أو نحو ذلك خلال الـ 24 ساعة الأولى .





3- حافظ على ارتفاع المنطقة، ويمكن علاج كدمات العين عند الأطفال بواسطة جعل طفلك يستلقي ويستخدم الوسائد قدر الإمكان لرفع الطرف المصاب أو جزء الجسم المصاب فوق مستوى القلب.





4- بعد 24 ساعة ، ضع كيسًا حراريًا على الكدمة لإزالة الدم المتجمع، واستخدم كيس قمح مسخن في الميكروويف سيفي بالغرض - أو زجاجة ماء ساخن. تقدم بطلب لمدة 10 - 20 دقيقة في كل مرة.





5- الراحة ، وكلما تمكنت من إراحة العينين يمكن علاج كدمات العين عند الاطفال، كانت فرصة الشفاء أفضل.