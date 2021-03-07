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محافظات

لمنع البناء المخالف .. إزالة حالة تعد وفك شدة خشبية في كفر الشيخ

الأحد 07/مارس/2021 - 02:24 م
إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
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محمود زيدان
شهدت مدينتا الحامول وبلطيم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية، وحالة بناء مخالف، وتم وقف التعدي وإزالة التعديات، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،  بالتعامل بكل حسم مع مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية ، وإزالة التعديات في مهدها.

ويأتي هذا في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب، ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتصدي بكل حزم للمخالفين.
 
وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، تنفيذ إزالة حالة تعدي في المهد علي الأرض الزراعية بمساحة180 مترًا مربعًا بقرية 58 الخاشعة، عبارة عن بناء بالبلوك الأبيض، وتم تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض خالية من أي تعدٍ لجهة الولاية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقسم الإزالات.
 
وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي أعمال فك شدة خشبية ومصادرة مواد البناء معدة لإقامة طابق ثانٍ علوى لعقار مخالف بقرية مرتضى التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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