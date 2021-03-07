لمتابعة سير الامتحانات .. نائب رئيس جامعة عين شمس في جولة تفقدية بكلية الألسن

أجرى الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية لمتابعة أعمال انعقاد امتحانات طلاب الدراسات العليا، بكلية الألسن.





وكانت في استقباله الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، يرافقها الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أ.عبد الخالق عبد المنعم أمين عام الجامعة.





اقرأ أيضا :









أكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، خلال جولته على ضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب بشكل عام لإجراء الاختبارات وسط إجراءات احترازية مكثفة للحفاظ على سلامة الطلاب في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid19)، مشيدًا بأنظمة وإجراءات السلامة التى تتبعها إدارة الكلية خلال فترات الامتحانات.





و خلال جولته التفقدية أجرى جولة عامة بالكلية تفقد خلالها قاعات الساعات المعتمدة التي تم افتتاحها مؤخرًا بحضور أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كما تفقد أعمال التطوير التى تتم بقاعات الكلية مشيدًا بالإمكانيات المتميزة التى أصبحت تمتلكها أحد قلاع اللغات و العلوم الإنسانية على مستوى الشرق الأوسط، حيث شهدت أعمال تطوير القاعات طفرة نوعية من حيث إتاحة إستخدام الوسائط المتعددة وتقنية الحاسوب والانترنت في مجال تعليم اللغات.





كما وجه بضرورة تطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع شراكات مع جامعات دولية لتطوير قدرات الطلاب و مواكبة سوق العمل العالمي، وشدد على أهمية تعزيز العلاقات التعليمية مع مختلف بلدان العالم لتطوير العملية التعليمية بالكلية، كذلك التوسع في مجال إنشاء درجات مشتركة مع كبريات الجامعات العالمية، ودعم عملية التبادل الطلابي على مستوى مرحلتى الليسانس و الدراسات العليا.





وعن تطوير عملية النشر الدولي أكد أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة، على أهمية عقد المزيد من ورش العمل التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و كافة الباحثين، بهدف خلق جيلًا جديدًا من الباحثين القادرين على التوسع في مجال النشر الدولي لأبحاثهم؛ بما يسهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة في مختلف المجالات.





كما أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن الكلية تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة عدد البرامج الدولية، من خلال الشراكات الدولية، للإرتقاء بتصنيف الجامعة على مستوى العالم، كذلك تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب المصريين و الأجانب، حيث تم تفعيل درجة الماجستير المشترك في الترجمة المتخصصة مع جامعة لايبتسيج بألمانيا، و برنامج الماجستير الأوروبي بين جامعة عين شمس وجامعة سالامانكا، مشيرة إلى برامج الساعات المعتمدة بالكلية وصلت إلى ٥ برامج وهي: برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية، برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية، برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية، برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية، برنامج اللغة العربية والترجمة لغير الناطقين بها والتى تنفرد به كلية الألسن بجامعة عين شمس على مستوى الشرق الأوسط، ولكنة لم يفعل لهذا العام في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية.





وأوضحت أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، تقدم برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين ؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.