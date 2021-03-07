امتحان صعب.. الدبيبة يتوجه إلى سرت للحصول على الضوء الأخضر للحكومة من البرلمان الليبي

أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن رئيس الوزراء الليبي المعين، عبد الحميد الدبيبة، سيتوجه اليوم إلى مدينة سرت استعدادًا لحضور جلسة البرلمان المقررة غدا، لمنح الثقة لحكومته.





وتعقد غدا الإثنين في مدينة سرت، جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، لإعطاء حكومة عبدالحميد الدبيبة الضوء الأخضر لممارسة مهامها.

ووفقًا لموقع "ليبيا الآن"، فإن ليبيا تعيش حالة من الترقب، قبل ساعات قليلة من حسم مصير حكومة الوحدة الوطنية، التي تقدم بها رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة إلى مجلس النواب، لمناقشة أسماء الوزراء، قبل التصويت على منحها الثقة في جلسة بمدينة سرت، غدًا الإثنين.





وبعد سرية تامة، سربت في اليومين الماضيين القائمة التي تقدم بها دبيبة إلى البرلمان. وكما كان متوقعًا جاءت موسعة، تحت ضغط المحاصصة الجهوية والسياسية، التي لم يجد رئيس الحكومة مفرًا منها لتجنب العودة إلى الانقسام الذي مزق البلاد سنوات طويلة.





وخرج مكتب رئيس الوزراء الليبي المعين، بالإعلان عن تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا.



