شاهد .. أجمل كنوز الساحة الحمراء فى موسكو

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد أحد كنوز الساحة الحمراء فى موسكو.





وتعتبر حديقة Zaryadye إحدى الكنوز الحديثة قرب الساحة الحمراء، وتطل على بعض أجمل مناظر موسكو.





وفي محمية تساريتسينو جنوب المدينة، يشعر الزائر بسحر شتاء موسكو. بنت المحميةَ كاثرين العظيمة في القرن الثامن عشر، بعد أن أعجبت بجمال المنطقة عندما مرت بها فقررت شراءها، كما يحكى.





وفي موسكو كذلك هناك عدد هائل من الأماكن للاستماع بالطقس البارد، مثل حلبة التزلج الأكبر في العاصمة، حيث يمكن للزائرين التزلج وسط بعض التحف المعمارية السوفيتية.





أما في مركز معارض VDNKH ، فيمكنكم زيارة جناح الفضاء، لمشاهدة نموذج بالحجم الطبيعي لمحطة MIR الفضائية التي يُدرَب فيها رواد الفضاء.



