ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تهديد صريح جدا .. إيران: سنسوي اثنتين من أكبر مدن إسرائيل بالأرض

الأحد 07/مارس/2021 - 04:24 م
وزير الدفاع الايراني
وزير الدفاع الايراني
Advertisements
على صالح
حذر وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، من أن طهران ستسوي اثنتين من أكبر مدن إسرائيل بالأرض إذا حاولت تل أبيب مهاجمة الجمهورية الإيرانية.


وقال حاتمي في خطاب ألقاه اليوم الاحد "في بعض الأحيان، تقدم إسرائيل مطالبات كبيرة ضد جمهورية إيران بدافع اليأس من تهديدها المزعوم، على الرغم من أن تل أبيب تعرف أنها إذا فعلت شيئًا، فسوف نهدم تل أبيب وحيفا".


وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن بلاده اليوم تمتلك الوسائل الكفيلة بحماية البلاد و «استقرارها». وأضاف أن طهران لديها أيضًا موارد "القوة الناعمة" لضمان أمن البلاد.


وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في وقت سابق أن تل أبيب تعد خططا جديدة لمهاجمة البنية التحتية النووية الإيرانية إذا اعتقدت أن طهران تبني أسلحة نووية.


وأشار جانتس إلى أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ الخطوة حتى بدون موافقة حلفائها أو أي دولة أخرى.


وأدلى وزير الدفاع الإيراني بتصريحاته ردًا على مقابلة أجراها مؤخرًا نظيره الإسرائيلي ، بيني جانتس، مع قناة فوكس نيوز، كشف فيها أن تل أبيب تعمل على تحديث خططها لضربة محتملة ضد البنية التحتية النووية للجمهورية. 


وبحسب وزير الدفاع الإسرائيلي ، ستكون تل أبيب جاهزة لتنفيذ الخطة المحدثة من جانب واحد ودون موافقة حلفائها ، إذا رأت مؤشرات على تصعيد الأنشطة النووية في إيران.


واتهمت إسرائيل إيران مرارًا بوضع خطط لبناء أسلحة نووية، واستمرت في إطلاق هذه المزاعم حتى بعد موافقة طهران على الحد من برنامجها النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني ، في عام 2015. 


وزعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن استخبارات بلاده حصلت على وثائق يُفترض أنها تُظهر أن طهران لم تحد فعليًا من أنشطتها النووية وزُعم أنها لم تتخل عن خطط لبناء سلاح نووي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ماذا تريد إسرائيل؟.. هل تتجه أمريكا وإيران لمواجهة عسكرية قبل رحيل ترامب

مسلسل الاتفاق النووي بين مبدأ بيجن وأجندة بايدن.. هل يشعل ترامب الشرق الأوسط قبل رحيله؟.. خطة نتنياهو لضرب عصفورين بحجر

جانتس لـ قائد أركان إسرائيل: الخطوط الحمراء ترسم في الغرف المغلقة

رئيس الموساد الإسرائيلي يزور أمريكا قريبًا.. وهذا ما سيطلبه من بايدن

جانتس: منع إيران من امتلاك سلاح نووي مصلحة إقليمية ودولية

مسئولون إسرائيليون: ندرس الهجوم على إيران

ترشيحاتنا

حازم إمام: أتعجب من مروجى رحيل موسيمانى وهذا رأيي فى مصير باتشيكو

3 فئات.. أسعار سيارات إم جي MG RX5 ٢٠٢١ في مصر

بعد إعلان أسماء المحترفين.. سر استبعاد عمرو وردة ونجم أستون فيلا من قائمة منتخب مصر

إنهاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية بالسعودية في الأنشطة الترفيهية والسينما والمطاعم

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

قبل موعد انتهائها.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه حال عدم تقديمك إقرار الضريبة العقارية

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها