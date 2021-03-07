تهديد صريح جدا .. إيران: سنسوي اثنتين من أكبر مدن إسرائيل بالأرض

حذر وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، من أن طهران ستسوي اثنتين من أكبر مدن إسرائيل بالأرض إذا حاولت تل أبيب مهاجمة الجمهورية الإيرانية.









وقال حاتمي في خطاب ألقاه اليوم الاحد "في بعض الأحيان، تقدم إسرائيل مطالبات كبيرة ضد جمهورية إيران بدافع اليأس من تهديدها المزعوم، على الرغم من أن تل أبيب تعرف أنها إذا فعلت شيئًا، فسوف نهدم تل أبيب وحيفا".









وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن بلاده اليوم تمتلك الوسائل الكفيلة بحماية البلاد و «استقرارها». وأضاف أن طهران لديها أيضًا موارد "القوة الناعمة" لضمان أمن البلاد.









وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في وقت سابق أن تل أبيب تعد خططا جديدة لمهاجمة البنية التحتية النووية الإيرانية إذا اعتقدت أن طهران تبني أسلحة نووية.



وأشار جانتس إلى أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ الخطوة حتى بدون موافقة حلفائها أو أي دولة أخرى.









وأدلى وزير الدفاع الإيراني بتصريحاته ردًا على مقابلة أجراها مؤخرًا نظيره الإسرائيلي ، بيني جانتس، مع قناة فوكس نيوز، كشف فيها أن تل أبيب تعمل على تحديث خططها لضربة محتملة ضد البنية التحتية النووية للجمهورية.









وبحسب وزير الدفاع الإسرائيلي ، ستكون تل أبيب جاهزة لتنفيذ الخطة المحدثة من جانب واحد ودون موافقة حلفائها ، إذا رأت مؤشرات على تصعيد الأنشطة النووية في إيران.









واتهمت إسرائيل إيران مرارًا بوضع خطط لبناء أسلحة نووية، واستمرت في إطلاق هذه المزاعم حتى بعد موافقة طهران على الحد من برنامجها النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني ، في عام 2015.









وزعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن استخبارات بلاده حصلت على وثائق يُفترض أنها تُظهر أن طهران لم تحد فعليًا من أنشطتها النووية وزُعم أنها لم تتخل عن خطط لبناء سلاح نووي.