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رياضة

أسطورة ليفربول يقود رينجرز للفوز بالدوري الإسكتلندي لأول مرة منذ 10 أعوام

الأحد 07/مارس/2021 - 04:17 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حسم فريق رينجرز لقب الدوري الإسكتلندي، للمرة الخامسة والخمسين في تاريخه، بعد تعادل منافسه سيلتيك مع دوندي يونايتد سلبيًا، في الجولة الحادية والثلاثين للمسابقة.

تعادل سيلتيك مع دوندي في المباراة التي جمعتهما اليوم، رفع رصيده لـ 68 نقطة، ليصبح الفارق بينه وبين المتصدر رينجرز 20 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية المسابقة، ما يعني استحالة فوزه باللقب، ليتوج رينجرز باللقب.

وكان رينجرز قد فاز أمس على سانت ميرين بثلاثية، ليصل للنقطة 88، من إجمالي 32 جولة، حيث حقق الانتصار 28 مرة، وتعادل في 4 مباريات فقط ولم يخسر أي مباراة، ليحصدوا اللقب للمرة الخامسة والخمسين في تاريخهم، والأولى منذ 10 أعوام بعد سيطرة سيلتيك على البطولة أخر 9 مواسم.

ويدرب رينجرز، الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة فريق ليفربول السابق.
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