الدوري الإسباني.. لويس سواريز يقود هجوم أتلتيكو أمام ريال مدريد

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش - أوجستو - هرموسو

خط الوسط: تربيير - لورينتي - كوكي - كاراسكو - توماس ليمار.

خط الهجوم: أنخيل كوريا - لويس سواريز.

ويسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة نتائجة المميزة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، بتحقيق الفوز على الريال، وقطع خطوة مهمة نحو حلم التتويج بلقب الليجا.





وخاص أتلتيكو مدريد 24 مباراة في الليجا هذا الموسم، فاز في 18 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر اثنين فقط.



