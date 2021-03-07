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فن

راغب علامة أول ضيوف سمر يسري في برنامجها الجديد "يوم ليك"

الأحد 07/مارس/2021 - 04:44 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شوق السوبر ستار راغب علامة جمهوره، بمشاركة مقطع فيديو من استضافته بأولى حلقات برنامج جديد مع الإعلامية سمر يسري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكتب: " رح نكون سوى الليلة بأول حلقة من برنامج يوم ليك مع الاعلامية سمر يسري الساعة ١١ مساءً على قناة الحياة".

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي:

-         😍😍يبقى الأفخم راغب علامة ❤❤❤

-         أحلي خبر وكلنا ناطرينك اليوم وغدا" على نار بأقوى وأجمل حلقتين

-          بالتوفيق يارب والله يطول بعمرك يا أجمل راغب❤❤❤❤

 

ويستعد المطرب اللبناني راغب علامة لطرح اغنية جديدة باللهجة المصرية الايام القليلة المقبلة تحمل عنوان "ألف احساس"، الأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان علاء الراوي ".

 

ويعد برنامج "حفلة 11" المذاع عبر قناة on e، اخر أعمال الإعلامية سمر يسرى، والذي استضافت فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام.

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