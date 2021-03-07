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أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يشكك في المزاعم حول تسبب إيران عن عمد في تسرب نفطي ضخم

الأحد 07/مارس/2021 - 05:09 م
جانتس
جانتس
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على صالح
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، بأنه لا يوجد دليل يؤكد أن التسرب النفطي قبالة الساحل الإسرائيلي كان عملًا متعمدًا من "الإرهاب البيئي" قامت به إيران.


وقال جانتس لمؤيديه بحزبه الأزرق والأبيض يوم الأحد "لا يمكنني استبعاد أنه كان متعمدًا ، لكن في هذه المرحلة، لا يمكننا تحديد أنه تم عن قصد".


ويأتي البيان بعد أن وجهت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية جيلا غمليئيل أصابع الاتهام إلى إيران لتعمد التسبب في التسرب قبالة سواحل الدولة اليهودية.


وأضاف "لقد اكتشفنا أن هذا لم يكن مجرد جريمة بيئية ، بل إرهابًا بيئيًا".


وتابع "الآن وجدنا أن إيران لا تمارس الإرهاب فقط بالسلاح النووي أو عبر محاولات التواجد على حدودنا. 


وأكدت أن إيران تمارس الإرهاب من خلال الإضرار بالبيئة ”، دون تقديم أي دليل.


ولم يرد المسؤولون الإيرانيون بعد على المزاعم التي رفضتها منظمة السلام الأخضر البيئية ووصفتها بأنها "شائنة ولا أساس لها من الصحة في هذه المرحلة".
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