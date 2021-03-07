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حوادث

لخلافات مع زوجها المصرى.. انتحار تايوانية من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

الأحد 07/مارس/2021 - 05:34 م
انتحار فتاة
انتحار فتاة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تخلصت سيدة تايوانية من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع في اكتوبر بسبب خلافات مع زوجها. 


تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من المستشفى بوصول جثة سيدة اجنبية الجنسية مصابة بكسور بأنحاء متفرقة بالجسم وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها. 


انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم اسلام سمير رئيس مباحث ثان اكتوبر، وتبين العثور على جثة سيدة اجنبية، وشرحت تحريات العميد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع اكتوبر ان السيدة تحمل الجنسية التايوانية ومتزوجة من كهربائي مصري وانجبت منه طفلة عمرها عام ونشبت بينهما عدة خلافات ما دفعها لالقاء نفسها من الطابق الرابع. 


وأكدت التحريات برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث انه لا توجد شبهة جنائية في الحادث حيث ان الزوحة عقب خلاف مع زوجها وقفت اعلى الشرفة وألقت بنفسها لتسقط جثة هامدة. 

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