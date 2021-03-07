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رياضة

تشكيل يونايتد.. راشفورد يقود الهجوم وهندرسون حارسا أمام السيتي

الأحد 07/مارس/2021 - 06:11 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
 أعلن اولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمباراة الديربي أمام مانشستر سيتي والمقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويلعب يونايتد المباراة وفي رصيده 51 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما يأتي مانشستر سيتي في صدارة الترتيب وبرصيده 65 نقطة.

ويلعب يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - ماجواير - - لوك شو

خط الوسط: برونو فيرنانديز - مكتوميناي - دانييال جيمس - فريد

خط الهجوم: أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد
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