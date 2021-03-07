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محافظات

تفاصيل إنشاء ٧٨٠٠ وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالزقازيق.. شاهد

الأحد 07/مارس/2021 - 07:06 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مدير سلاح المهندسين العسكريي لتنفيذ المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري والذي من المقرر تنفيذه في مدينه الزقازيق بمنطقه الـ 83 فدان بقرية كفر الحمام وأرض المدرسة الثانوية بمنطقة الحريري لإنشاء 7800 وحده سكنية مزوده بكافة الخدمات الاساسية .

 
واضاف محافظ الشرقية في تصريح خاص لـ «صدي البلد» انه من المقرر ان يتضمن المشروع وحدات سكنية حيث من المقرر أن يتكون المشروع المنفذ بكفر الحمام علي مساحة 83 فدان من ٧٥ عماره للإسكان الاجتماعي تضم حوالي 6000 وحدة سكنية مزوده بطرق وجراجات ومصاعد كهربائية وسلم رئيسى وسلم هروب لكل عمارة لاستيعاب 30000 الف نسمة حيث تتكون كل وحده من ارضي و9 طوابق بمعدل 8 وحدات بالدور وتصل مساحه الوحدة الي 90 م2 ، كما تبلغ الكثافة السكانيه بالمنطقه 289 شخص / للفدان.

وأشار المحافظ إلى ان المنطقه ستضم مسجدين لاستيعاب 1500 مصلي مقامين علي مساحة 1650 م و 3 مجمع محلات تجارية باجمالي 48 محل علي مساحة 620 م2 و 3 حضانه ومخبزين.

واضاف المحافظ أن المشروع المقرر تتفيذة بمنطقه الحريري علي ارض المدرسة الثانويه والمقام علي مساحة 20 فدان لاقامة مشروع اسكان متوسط بواقع 50 عمارة سيضم حوالي 1800 وحده سكنية بمساحه 125 م2 لكل وحده مزودين بمصاعد كهربائية وسلم رئيسي وسلم هروب لكل عمارة ويتكون نموذج العماره من ارضي و8 دور متكرر بمعدل 4 وحدات بالدور لاستيعاب 7200 نسمة بواقع 360 شخص / فدان.

كما انه من المقرر إنشاء مسجد لإستيعاب 1000 مصلى بمساحة 1140 م2 ومخبز و2 مجمع محلات تجارية باجمالي 32 محل وبمساحة كليه 670م2 وحضانه .

واختتم المحافظ حديثة مؤكدا انه سيتم تزويد المنطقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والتليفونات وجميع خدمات البنية التحتيه اللازمة لتوفير الحياه الكريمة واللائقه للمواطنين.
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