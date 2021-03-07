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اقتصاد

أبيع أم أشتري؟.. شعبة الذهب تعلن الوقت المناسب للاستثمار في المعدن الأصفر

الأحد 07/مارس/2021 - 07:00 م
صدى البلد
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آية الجارحي
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 7-3-2021، استقرارا بعد موجة من التراجعات خلال الفترة الماضية؛ على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بـ محلات الصاغة.

توقع وديع أنطون، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسعار الذهب استقرارا خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن اسعار الذهب لن تشهد تراجعا أكثر من ذلك.


ونصح عضو شعبة الذهب في تصريحات لـ"صدى البلد"، المواطنين بالشراء خلال الفترة الحالية، متوقعا حدوث ارتفاع في الاسعار.


وأرجع عضو شعبة الذهب السبب في تراجع الاسعار إلى بداية زول جائحة كورونا وتلقى المواطنين على مستوى العالم اللقاحات المضادة للفيروس، بالإضافة إلى أن المصانع في أمريكا والدول الأوروبية عاودت العمل مره أخرى، وهو ما أثر على أسعار الأسهم في البورصة بالإيجاب، حيث شهدت الأسهم الأمريكية والأوروبية ارتفاعا.


وصل سعر الذهب في مصر من عيار 21 الأعلى تداولًا نحو 751 جنيهًا للجرام الواحد، وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة في أعيرة الذهب نحو 858 جنيها، بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 العيار الوسطي بين الذهب نحو 644 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 501 جنيه.


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6008 جنيهات وأوقية الذهب نحو 26.7 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 858.3 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .
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