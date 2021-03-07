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اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية .. تعرف على الأسعار

الأحد 07/مارس/2021 - 05:30 م
صدى البلد
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آية الجارحي
ارتفع سعر الدولار الأمريكي بالبنوك العاملة بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر صرف الدولار 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري مرتفعا بذلك نحو قرش واحد ، وسجل سعر صرف الدولار في  البنك الاهلي الكويتي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار في بنك عودة 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والسكان سجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي اليوناني بمصر وصل الدولار إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع وفي المصرف المتحد سجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
 

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