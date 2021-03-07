البورصة تربح 11.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 7 مارس 2021، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع مؤشر السوق الرئيسية EGX30 بنسبة 1.98 %، ليغلق عند مستوى 11,557 نقطة.
وبحسب بيانات البورصة المصرية اليوم فقد أغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 701.752 مليار جنيه، مسجلًا مكاسب بلغت 11.8 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين.
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وبلغ إجمالى قيمة التداول اليوم الأحد بأولى جلسات الأسبوع، نحو 4.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 481 مليون ورقة منفذة على 36 ألف عملية.
وتم التداول على 205 أسهم، ارتفع منهم نحو 137 سهمًا، وانخفض نحو 19 سهمًا، ولم تتغير مستويات 35 سهماً.