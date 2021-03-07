البورصة تربح 11.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 7 مارس 2021، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع مؤشر السوق الرئيسية EGX30 بنسبة 1.98 %، ليغلق عند مستوى 11,557 نقطة.





وبحسب بيانات البورصة المصرية اليوم فقد أغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 701.752 مليار جنيه، مسجلًا مكاسب بلغت 11.8 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين.





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