ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قروض ومشروعات بتمويل 330 مليون جنيه.. تحيا مصر يكشف تفاصيل مبادرة مستورة

الأحد 07/مارس/2021 - 06:43 م
تحيا مصر
تحيا مصر
Advertisements
حمزة شعيب
كشف  محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل مبادرة مستورة لدعم  السيدة المصرية.

وقال مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" وفرنا اكثر من 19800 مشروع لتمكين المراة المعيلة بتمويل تعدي 330 مليون جنيه".

وأضاف :" جهزنا 2000فتاة أولي بالرعاية للزواج بالتنسيق مع برنامج مودة للحد من ظاهرة الطلاق".

ونوه إلي أن الصندوق يحرص على تحول الدعم الاجتماعي لتنمية اقتصادية ليصبح للسيدة دخل تنفق من خلاله على الأسرة. 

وتابع أن البرنامج سالف الذكر يقدم تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة كل امرأة قادرة على العمل؛ لامتلاك مشروع صغير ومتناهي الصغر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عام التحديات والإنجازات.. صندوق تحيا مصر يعلن حصاد الخير في 2020

تحيا مصر: 2 مليار جنيه تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة

التضامن: 2 مليون و700 ألف مواطن ترددوا على منصة "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة

الأوقاف: استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي جديدة للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

صندوق تحيا مصر: توفير 19868 مشروعاً متناهي الصغر للمرأة المصرية

تحيا مصر: الصندوق نجح في توفير 19868 مشروعا متناهي الصغر بتمويل أكثر من 330 مليونا

ترشيحاتنا

حاوي الزمالك يؤدي تدريبات تأهيلية بفرمان من باتشيكو

لخلافات مع زوجها المصرى.. انتحار تايوانية من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

على عربة كارو.. محمد زيدان وزوجته يشعلان انستجرام

رضا عبد العال يخضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

حقيقة بيع المياه للمزارعين.. تفاصيل رسوم تراخيص آلات رفع مياه الري في القانون الجديد ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

فرجينيا هاني تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم 27 مارس.. صور

فستان فوق الركبة.. صور جريئة لـ روبي تكشف عن أنوثتها