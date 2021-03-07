قرار صادم.. آبل تتوقف عن بيع أحد حواسيبها

أفاد تقرير صادر عن موقع 9to5Mac، أن شركة آبل Apple، تعتزم خفض مبيعات حاسوبها iMac Pro، والتي تعد من أبرز حواسيب الشركة الأمريكية، شيوعا واستخداما على مدار سنوات، والذي أعلنت عنه لأول مرة في أواخر عام 2017.





وصرحت شركة آبل لموقع "engadget"، إنه من المحتمل أن يكون معظم عملائها المحترفين الذين يفضلون استخدام إصدارات الـ pro من أجهزة الحاسوب الخاصة بها، راضين عن أداء حاسوبها المتطور "iMac 2020".





ويمتاز حاسب "iMac 2020"، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 128 جيجابايت وخيار إنهاء شاشة العرض بتقنية النانو لتقليل التوهج.





ووفقا للموقع التقني، فقد انتشرت بعض الشائعات حول السبب الرئيسي الذي جعل آبل توقف خط إنتاج أجهزة iMac Pro، هو أنها تخطط لتزويد أجهزة iMac مستقبلا، بما يصل إلى 16 نواة عالية السرعة، بالإضافة إلى كمبيوتر سطح المكتب mini Mac Pro، فإذا كانت هذه الشائعات صحيحة فلن تكون أجهزة iMac Pro ذو فائدة في ذلك الوقت.





وكانت حواسيب iMac Pro، قد لاقت رواجا كبير منذ تقديمها لأول مرة، حيث ساعدت المستخدمين المحترفين الذين يرغبون في امتلاك جهازا قويا سهل الاستخدام، للتنفيذ بعض المهام مثل تعديل الصور ومونتاج مقاطع الفيديو.





الجدير بالذكر أن شركة آبل طرحت خلال العام الماضي، حاسب iMac 2020، بقياس مع معالجات Intel من الجيل العاشر، مقابل سعر 1799 دولار (أي ما يعادل 28 ألفا و200 جنيه مصري).