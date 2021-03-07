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أستاذ مناعة ببريطانيا: درجة الحرارة المرتفعة تقلل من انتشار كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 07:57 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، إن نسبة تلقى اللقاح في إنجلترا كبيرة، مضيفا أن هناك انخفاضا ملحوظا في نسبة الاصابات بفيروس كورونا وهذا الأمر يعد انجازا.


وأضاف الشربيني، في حوار عبر سكايب مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هذه الاعداد حقيقية وتعتبر هذه النسبة بشرى بقرب الخلاص من الجائحة، متابعا أن بريطانيا تعيش المرحلة الثالثة من الجائحة.


وتابع أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، أن بريطانيا في المرحلة الثالثة من كورونا، مؤكدا أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر بشكل كبير على نسبة الاصابات وفي الصيف الماضي انخفضت نسبة الاصابات بفيروس كورونا.


وأشار الشربيني، إلى أن درجة الحرارة المرتفعة تقلل من انتشار كورونا. 

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