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اختيار رئيس قناة السويس رقم 10 في قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

الأحد 07/مارس/2021 - 08:14 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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انجي هيبة
أعلنت مجموعة "فوربس"، اختيار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط عام ٢٠٢١ في قطاع النقل واللوجيستيات.

كان ذلك تتويجًا لجهود هيئة قناة السويس ونجاحها في تخطي التحديات المترتبة على جائحة فيروس كورونا، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال عام ٢٠٢٠ عبور ١٨٨٢٩ سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها ١,١٧ مليار طن، وهو ثاني أعلى حمولة صافية سنوية في تاريخ القناة، محققة إيرادًا سنويًا قدره ٥,٦ مليار دولار، وهو ثالث أعلى إيراد سنوي على مدار تاريخها.

وتضم القائمة مجموعة من القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات التي تساهم في مسيرة نمو اقتصاديات الشرق الأوسط.

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