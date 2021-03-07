للتخلص من التبعية.. رئيس وزراء فلسطين: نريد التزود بالغاز من مصر وليس إسرائيل

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، السفير المصري لدى فلسطين، طارق طايل، حيث أطلعه على آخر المستجدات السياسية، وجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.





وناقش اشتية مع السفير المصري الجهود الفلسطينية المصرية المتعلقة باستثمار غاز غزة، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، مؤكدا الحرص على أن يكون "التزود بالغاز من مصر وليس من إسرائيل للتخلص من التبعية لها في هذا الجانب"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





كما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع السفير طايل الحلول المقترحة لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة جذريا، لا سيما من خلال مشروع إنشاء خطوط ناقلة للغاز إلى القطاع بتمويل قطري أوروبي.





كما أشاد المسؤول الفلسطيني خلال اللقاء بالدور المصري المهم في رعاية المصالحة الوطنية ودعم القضية الفلسطينية.





وبشأن العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، قال اشتية "نعمل على استراتيجية واضحة في التعامل مع الإدارة"، مؤكدا أهمية أن لا تكون العلاقة الفلسطينية الأمريكية مرتكزة على العلاقة مع إسرائيل فقط.



