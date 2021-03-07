٢١٨ ألف سيارة تستخدمه يوميا.. هيئة الطرق تكشف موعد انتهاء تطوير الطريق الدائري

كشف اللواء حسام مصطفي رئيس هيئة الطرق والكباري، عن وجود طفرة كبيرة في قطاع الطرق المصرية، مؤكدا أن هذه الطفرة تحققت على ضوء رؤية الدولة بضرورة النهوض بهذا القطاع.





وأوضح مصطفى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن وقوع الحوادث في بعض الطرق يرجع لأسباب تتعلق بالسرعة وعدم معرفة السرعات الإرشادية للطرق المختلفة.





وأضاف اللواء حسام مصطفي رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى يشهد أعمال تطوير كبيرة لكن الموضوع فيه مجموعة رهيبة من التحديات، لافتا إلى أنه سيتم عمل كوبري موازي للطريق الدائري ناحية المريوطية.



