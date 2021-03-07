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سيارات

رغم كورونا.. 32% ارتفاعا بمبيعات السيارات في مصر

الأحد 07/مارس/2021 - 10:00 م
سوق السيارات
سوق السيارات
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أماني نوار
استطاع قطاع السيارات، أن يحقق نتائج جيدة للغاية خلال عام 2020 والذي عانت منها غالبية أسواق العالم، على الرغم في وطأة جائحة كورونا، وما خلفته من إغلاقات، وتراجع الإنتاج، والتداول بين الأسواق.

وكشفت وكالة "فوكاس تو موف" الأمريكية المتخصصة، في تقرير لها، أن مبيعات السيارات في الشرق الأوسط سجلت قرابة 2% وذلك من إجمالي المبيعات العالمية.

وأكدت الوكالة الأمريكية أن السوق المصري سجل خلال 2020 ما يقرب من 227.117 وحدة أي زيادة 32% على أساس سنوي، لتستحوذ على 12% من الحصة السوقية خلف المملكة العربية السعودية.

وأفادت الوكالة الأمريكية، بأن ارتفاع مبيعات السيارات بالسوق يعود إلى تحسن المناخ الاقتصادي، وخاصة في الشهور الأخيرة من العام ، وذلك بعد انكماش بنسبة 17 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.

الجدير بالذكر أن مصر في 2020 هي البلد الوحيدة الذي سجل نموا إيجابيا ، وفي الوقت نفسه كان الأداء الأكثر نفوذا هو المملكة العربية السعودية ، والتي تمتلك 29.5% من السوق أفضل من متوسط السوق ، كما سجلت الكويت وعمان والعراق خسائر فادحة.


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