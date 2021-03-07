مع تزايد اتهامات التحرش الجنسي ضده.. حاكم نيويورك يكرر: لن أستقيل

كرر حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الأحد، أنه لا يعتزم الاستقالة، على الرغم من حقيقة أن اثنتين آخريتين من المتهمين تقدموا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما رفع العدد الإجمالي للمتهمين إلى خمسة ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست يوم الأحد.





وعقد الحاكم مؤتمرًا صحفيًا عبر الهاتف وذكر أنه يجب على المدعي العام ليتيتيا جيمس إنهاء تحقيقها في مزاعم الاعتداء الجنسي أولًا قبل القفز إلى أي استنتاجات.





وقال كومو "من المستحيل أن أستقيل، دعونا نجري تحقيق المدعي العام، دعونا نقوم بالنتائج ثم ننتقل من هناك، لكن هذا أيضًا لن يصرفني".





واضاف "علينا أن ننجز الميزانية في ثلاثة أسابيع"





وتابع كومو: "لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، والكثير من العمل الذي يتعين القيام به لهذه الحالة ''، مشدد بقوله "هذا ليس عني والاتهامات عني، يمكن للمدعي العام التعامل مع ذلك، وهذا يتعلق بالقيام بأعمال الناس، وأعتقد أن الأشهر الستة المقبلة ستحدد المسار المستقبلي لولاية نيويورك".