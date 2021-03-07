اللي فات مات ومن النهاردة إخوات.. لؤي دعبس يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك.. فيديو





وأضاف دعبس أثناء حواره مع موقع صدى البلد أنه خلال تواجده في لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الذي توج به الأبيض، كان يجلس أمام مدرجات النادي الاهلي، وكان استقبالهم له جيدًا جدًا، وعقب المباراة التف حوله جمهور الزمالك وبدأوا في الغناء والاحتفالات ولم تكن توجد أي مشاكل ومر اليوم بطريقة مميزة.









وأكمل:" عقب تتويج الزمالك توجهت بعض جماهير الأهلي أمام نادي الزمالك حاملين لافتات مكتوبا عليها:" اللي فات مات ومن النهاردة اخوات".





وأشار دعبس الى أن استقدام رئيس قوي لنادي الزمالك في الفترة المقبلة لابد أن يكون اول قرار هو عودة الروح الطيبة بين الجماهير سواء عادت الحياة لطبيعتها والمدرجات امتلأت أم لا.





وتابع:" الزمالك والأهلي يعني مصر فلابد أن نسعى الى أن تصبح هذه الجملة هي أساسنا "اللي فات مات ومن النهاردة اخوات".