قدم الشيف اسامة السيد؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مقادير دجاج بصوص الليمون.





صدور دجاج مخلي.

بصل

عصير ليمون

بشر ليمون

كريمة لباني

بسلة

شوربة

دقيق

جزر

ملح

زعتر

زبدة

شرائح ليمون

فلفل





طريقة تحضير دجاج بصوص الليمون..

* تبلي شرائح صدور الدجاج بالملح والفلفل وبشر الليمون وتعفيرة الدقيق





* في طاسة على النار ضعي الزبدة مع شرائح الدجاج والمرقة وقليل من الزعتر





* ارفعي شرائح الدجاج من الطاسة





* افرمي بصل ناعم وضعيه مكان شرائح الدجاج ثم ضعي شرائح الليمون حتى يحمر لونها





* اضيفي اليها عصير الليمون ثم ارفعي الشرائح واضيفي اليهم كريمة لباني و اعيدي شرائح الدجاج مرة اخرى



