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رياضة

نجم الزمالك السابق: أُحمل الجهاز الفني بالكامل مسؤولية الهزيمة أمام الترجي

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:55 ص
باتشيكو
باتشيكو
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حسن العمدة
شنَ عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، غضبه من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو عقب الخسارة أول أمس أمام الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بنتيجة 1 – 3  .

وأضاف نصار في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": الجهاز الفني والمعاون يتحمل مسئولية الهزيمة ، بداية من أشرف قاسم ثم عبد الحليم علي ومدحت عبد الهادي ، فهم قادة و رموز النادي ولا بد أن يكون لهم تأثير إيجابي على لاعبي الفريق .

واختتم نصار: تصرف أحمد فتوح كان متهورًا ، وكان يجب على طارق حامد وفرجاني ساسي توبيخه بعد الإنذار الأول وتحذيره من البطاقة الحمراء، باعتبارهما قادة الفريق.

وخسر الزمالك امام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب رادس فى الجولة الثالثة بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا .

ويواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الخميس القادم فى الدوري المصري.
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