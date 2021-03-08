نجم الزمالك السابق: أُحمل الجهاز الفني بالكامل مسؤولية الهزيمة أمام الترجي

شنَ عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، غضبه من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو عقب الخسارة أول أمس أمام الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بنتيجة 1 – 3 .





وأضاف نصار في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": الجهاز الفني والمعاون يتحمل مسئولية الهزيمة ، بداية من أشرف قاسم ثم عبد الحليم علي ومدحت عبد الهادي ، فهم قادة و رموز النادي ولا بد أن يكون لهم تأثير إيجابي على لاعبي الفريق .





واختتم نصار: تصرف أحمد فتوح كان متهورًا ، وكان يجب على طارق حامد وفرجاني ساسي توبيخه بعد الإنذار الأول وتحذيره من البطاقة الحمراء، باعتبارهما قادة الفريق.



