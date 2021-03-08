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أخبار العالم

أول تعليق من قطر على استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو بالسعودية

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:57 ص
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
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قسم الخارجي
أعربت قطر، إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران بالسعودية. 

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيانًا لها أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وجددت الخارجية القطرية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

وكشفت وزارة الدفاع السعودية تفاصيل محاولة الهجوم على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، معتبرة أنه "اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن تعرض أحد الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية هى محاولة استهداف فاشلة بطائرة مسيرة قادمة من جهة البحر, مع محاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترولية وأمن الطاقة العالمي.

وأكد المالكي أنه تم تدمير واسقاط الطائرة المهاجمة قبل الوصول لهدفها، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي الذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، و تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

وأوضح المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
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