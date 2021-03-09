الزمالك يفاوض مدربين عالميين لتولي القيادة الفنية خلفا لـ باتشيكو

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ،حقيقة اقتراب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي، من العودة لتولى مهمة تدريب نادي الزمالك، في الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي جيمي باتشيكو بعد انتهاء الخلاف الكبير الذي حدث بالأمس بين أعضاء اللجنة التنفيذية علي اسم المدير الفني وبقاء باتشكيو ومنحه فرصه اخري.





واستقر الأغلبية من أعضاء اللجنه المعينة لإدارة شئون النادي واللجنه التنفيذية على استكمال مفاوضات التعاقد مع كارتيرون وبالفعل تم التواصل مع مسؤولي نادي التعاون السعودي ووكيل المدير الفني مرة أخرى خلال الساعات الحالية.





وأبدى أحد أعضاء المجلس فكرة التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني السابق لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك بدلا من البرتغالي جايمي باتشيكو في حالة عدم نجاح ضم كارتيرون.





وتواصل بعض وكلاء اللاعبين مع الأرجنتيني هيكتور كوبر لمعرفة رأيه في تولي تدريب الزمالك، وهو ما رحب به المدرب الأرجنتيني، مشيرا إلى أن كوبر كان له طلب واحد وهو الاستعانة بجهازه المعاون السابق في المنتخب ، في تجربته مع الزمالك.



