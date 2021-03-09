نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطبخ المدينة الجامعية للطالبات.. ويشدد على الانتهاء من أعمال الصيانة

قام اليوم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، يرافقه اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، وأسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية؛ حيث تفقد مطبخ المدينة الجامعية، واطمأن بنفسه على عمليات طهي الطعام وجودته من خلال تناوله لبعض الأنواع؛ للوقوف على جودتها.









وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات بجهود العاملين في المطبخ، مطالبًا الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.









من ناحية أخرى طالب نائب رئيس الجامعة المقاول الذي يقوم بأعمال الصيانة ببعض مباني المدينة الجامعية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أن الهدف من الزيارات الميدانية المفاجئة يتمثل في المتابعة الدائمة والمستمرة؛ حرصًا من إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على مصلحة بناته الطالبات.