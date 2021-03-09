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رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة تولي كارتيرون تدريب الزمالك.. لوف يرحل عن المنتخب الألماني

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:17 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع صدى البلد، اليوم الثلاثاء، عدد من الأخبار الهامة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، نستعرض أبرزها تباعًا.


أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي، سيتولى مهمة تدريب نادي الزمالك، في الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي جيمي باتشيكو.




كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي حقيقة عودته لتولي قيادة الزمالك، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ،حقيقة اقتراب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي، من العودة لتولى مهمة تدريب نادي الزمالك، في الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي جيمي باتشيكو بعد انتهاء الخلاف الكبير الذي حدث بالأمس بين أعضاء اللجنة التنفيذية علي اسم المدير الفني وبقاء باتشكيو ومنحه فرصه اخري.



أكد مصدر بنادي التعاون السعودي، أنهم لا يعلمون أي شيء عن وجود مفاوضات من نادي الزمالك مع مدرب الفريق باتريس كارتيرون.



أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، أن المدرب يواخيم لوف سيترك منصب المدير الفني للمنتخب الألماني (مانشافت) بعد كأس الأمم الأوروبية المقررة منتصف هذا العام.


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