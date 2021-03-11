برلمانية: إشادة البنك الدولي بتمكين المرأة المصرية دليل انعكاس بأن ما نعيشه مرئي وعلى مستوى دولي

قالت النائبة، مرثا محروس عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب حماة وطن، إن من أهم خطوات خطة التنمية المستدامة التي تبنتها القيادة السياسية، تمكين المرأة علي كافة المستويات السياسية، والاقتصادية، وكذا الاجتماعية، مؤكدة ان خطة التنمية المستدامة، تعد من أهم الخطط التي حرصت فيها الدولة المصرية على السير بخطى راسخة ومتدرجة وسريعة في آن واحد، إقرارًا وإيمانًا من القيادة السياسية بأهميتها، معقبة:"شاهدنا بام اعيننا تطبيق الخطة علي كافة الاصعدة في السنوات الماضية، سواء علي مستوي المشروعات التنموية الكبري او علي مستوى الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، علاوة على تمكين المراة، والعديد من المعايير الأخرى التي تنص عليها الخطة ".





وأكدت "محروس" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فكرة تمكين المرأة على المستوي السياسي ، تجلت منذ بداية تولى الرئيس حكم البلاد ،والذي أولى عناية بالغة بالمرأة ، فضلا عن حرصه الكبير علي ان يكون للمراة دور مختلف عن سابق العصور ، مشيرة إلى أن المرأة تعيش أزهى عصورها الذهبية في عهد القيادة السياسية ،ظهر ذلك جليا من خلال وذلك تتدرج المراة في تقلد العديد من المناصب التنفيذية والسياسية ، علاوة على اعادة التصويت بشكل او بآخر علي الدستور المصري، لما ينص علي تخصيص حصة للمرأة بالبرلمان لا تقل عن 25% من النسبة الاجمالية ، وبالفعل تحققت اعلي من المتوقع وشهدنا تمثيلها بنسبة 28 % بالنواب و 10 % بالشيوخ .





واستطردت: بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، اصدر الرئيس السيسي قرارا بالاستعانة بالمراة في مجلس الدولة والنيابة العامة ، موضحة أن هذه لفتة احترام وتقدير لدور المرأة وأهميته في عمليات صنع القرار بشكل خاص، وفي المجتمع المصري بشكل عام ، لذلك كل هذه الخطوات جائت متفقة بكل ما نصت عليه تقارير البنك الدولي.





وأوضحت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن التقارير العالمية دائما ما تبني علي اجراءات مجتمعية ملموسة واقعيا و بشكل كبير ، لافتة إلى أن كون أن البنك الدولي يخرج ويشيد بخطوات مصر الإيجابية في مجال الصحة النفسية للمرأة ، دليل قاطع على أن العالم بأجمعه يرى و بشكل مرئي كافة الجهود المحلية المبذولة و انعكاس ما نعيشه مرئي علي مستوي دولي، لاسيما في ظل ما نشهده من حدوث طفرة فريدة من نوعها، وغير مسبوقة في عهد القيادة السياسية .





وكان قد أشاد البنك الدولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، لا سيما الصحة النفسية، خلال الفترة الأخيرة، وذلك في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي 2021.





ووفقًا لتقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021»، فإن مصر تسجل 45 نقطة من 100 ، والذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة داخل 190 بلدا خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر2020.





وتقدم البيانات معايير موضوعية قابلة للقياس للتقدم العالمي نحو المساواة بين الجنسين في الموضوعات التي تتراوح من أساسيات الحراك داخل المجتمع إلى تحديات تواجه العمل وتنشئة الوالدين للطفل والتقاعد.





ومع تفشي جائحة كورونا؛ وسجلت مصر أعلى نقطة في مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة.