لأول مرة .. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم اليوم المفتوح لطلاب المدارس المهتمين بالالتحاق بها

أقامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة "اليوم المفتوح" لطلاب المدارس المهتمين بالالتحاق بالجامعة ، لأول مرة عبر الإنترنت للتعرف على تخصصات الجامعة والتي تبلغ 40 تخصصا و 55 تخصصا فرعيا.

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وتمكن الطلاب من التفاعل عبر الإنترنت مع مجموعة من أعضاء هيئة تدريس الجامعة من الأقسام المختلفة والتعرف على تخصصات التعلم بالجامعة ، حيث شهد "اليوم المفتوح" أكثر من 1000 زيارة " أونلاين " من طلاب وأولياء أمور مصريين وعرب ودوليين في الاجتماعات الخاصة بالكليات المختلفة من خلال منصة "زووم" .





كما تمكن الطلاب وأولياء الأمور من التحدث مع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة للتعرف على المجالات المختلفة الموجودة بالجامعة ، حيث حصل الطلاب على فرصة للقاء ممثلي مكتب القبول بالجامعة للإجابة على أسئلتهم حول شروط القبول وإجراءات التقديم والأسئلة الأخرى المتعلقة بالقبول.





إضافة إلى الإجابة عن الاستفسار الخاصة بدراسات الفنون الليبرالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والتعرف على برنامج الطلاب الجدد بالجامعة واستكشاف مجالات مختلفة مثل العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والطبيعية واللغات من خلال المناهج الدراسية الأساسية.





وأظهرت الإحصاءات أن النسبة الأكبر من الطلاب المشاركين في اليوم المفتوح يدرسون بنظام الدبلومة الأمريكية، والثانوية العامة والنظام البريطاني وآخرون من شهادات أخري.





من جانبه ، أشار "لطفي جعفر" الأستاذ والعميد المشارك لدراسات البكالوريوس بكلية العلوم والهندسة إلى أن "اليوم المفتوح" قد شهد إقبالا كبيرا على كل الكليات ومكتب القبول ، حيث عكس العمل الجماعي الرائع بين جميع الكليات والمكاتب الداعمة بالجامعة لتوفير تلك التجربة الجديدة من نوعها."





وقد عرضت كلية العلوم والهندسة برامجها في اليوم المفتوح عبر الإنترنت والتي شملت الهندسة المعمارية، والعلوم الاكتوارية، وعلم الأحياء، والكيمياء، وعلوم الكمبيوتر، وهندسة الكمبيوتر، وهندسة التشييد، وعلوم البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، والرياضيات، والهندسة الميكانيكية، والبترول، والهندسة والفيزياء.





وأضاف جعفر أن إقامة اليوم المفتوح كان بمثابة عاملا إضافيا جيدا هذا العام، بالنظر إلى القيود التي تفرضها جائحة كورونا ، كما أن زيارة حرم الجامعة ومرافق الجامعة الفريدة من نوعها تترك انطباعًا مختلفا بالطبع، ولكن ساهم اليوم المفتوح عبر الإنترنت في استيعاب هذا العدد الكبير من الزوار .





وشاركت أيضا كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في اليوم المفتوح عبر الإنترنت، ودعت الطلاب المحتملين وأولياء أمورهم لمعرفة المزيد عن برامج الكلية التي تضمنت الأنثروبولوجيا، والدراسات العربية، وعلم المصريات، والإنجليزية، والأدب المقارن، والأفلام، والتصميم الجرافيكي، والتاريخ، والموسيقى، والفلسفة، والعلوم السياسية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والمسرح والفنون البصرية .





وفي ذات السياق قالت "جيليان كامبانا" الأستاذة والعميدة المشاركة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، إن "اليوم المفتوح" قد نجاحًا هائلًا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث التقينا ما يقرب من 1000 مشارك وطلاب محتملين وأولياء أمورهم من المهتمين بأقسام الكلية ال 10 وبرامجها ال 63 .





ونوهت إلى أن كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية تقوم بتطوير فكر طلاب مستقلين، ومبدعين ذوي تفكير نقدي على استعداد للخوض في عالم متغير وإحداث تأثير إيجابي ، أدرك زوارنا في اليوم المفتوح عبر الإنترنت إن دراسة العلوم الإنسانية تعلم المهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يمنح الخريجين فرصة الحصول على خيارات مهنية في مجالات متعددة."





شمل اليوم المفتوح أيضا مشاركة كلية إدارة الأعمال، حيث قامت بعرض برامجها والتي شملت المحاسبة، وإدارة الأعمال، وريادة الأعمال، والاقتصاد، والتمويل، وإدارة تكنولوجيا المعلومات وبرامج التسويق.





كما شارك مجموعة من أعضاء التدريس من كلية الشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة في اليوم المفتوح لعرض ومناقشة برامج الاتصالات، وفنون الإعلام، والاتصالات التسويقية المتكاملة، ودراسات الشرق الأوسط والصحافة متعددة الوسائط.



