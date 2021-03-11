عميد زراعة عين شمس يكشف 7 فوائد للتمر أهمها يعالج أمراض القلب.. منافذ بيع لمحاربة الغلاء وتوفير سلع غذائية بالكلية

_ عميد زراعة عين شمس: يكشف عن 7 فوائد للتمر أهمها يعالج أمراض القلب _منافذ بيع لمحاربة الغلاء وتوفير سلع غذائية بزراعة عين شمس

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أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ان الكلية تقوم بدور كبير في خدمة المجتمع سواء من خلال حملات التوعية المختلفة التي كانت تتم على نطاق واسع في توعية المزارعين أو المربين خصوصا في بعض القضايا أو المشاكل التي تحدث، وكان لنا دور كبير ايضا في التوعية ضد مرض أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وخلافه وكذلك ضد بعض المشاكل التي تحدث بخصوص المياه أو عملية الزراعة على نطاق خدمة المجتمع المحيط أو بعمل نشرات توعية للمواطنين وطلبة المدارس المحيطة بالكلية وعمل زيارات اليوم الواحد لتعريفهم على المجالات المختلفة ، كما تقدم الكلية الكثير من المنتجات .





وقال الدكتور أحمد جلال ان الكلية تقوم بدورها الوطني من خلال تقديم جميع المواد الغذائية ومنها " سمن بلدي _لحوم _خضروات _فواكهة " وغيرها من المستلزمات الاساسية للاسرة المصرية .









وأوضح عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاته لصدى البلد انه يوجد استعداد كامل لشهر رمضان المبارك من إنتاج كميات كبيرة من الزبادي والألبان بأسعار مخفضة لخفض العبء على المواطن وذلك من خلال منافذ البيع التابعة لكلية الزراعة .





وأشار عميد كلية زراعة الى انه تم توفير 2 طن بلح وتم بيعها في اقل من اسبوع موضحا أن الخضراوات التي تنتجها الكلية بدون رش مبيدات وبأعلي جودة وأقل من سعر السوق.









وتابع جلال أن منافذ البيع المتاحة أمام الكلية تعمل من الساعة 9 صباحا إلي 2 مساء لغير العاملين بالكلية لمحاربة الغلاء بالإضافة إلي منفذ بيع داخل الحرم الجامعي ويمكن أيضا لغير العاملين الدخول ولكن بشرط أن يتم أخذ الإجراءات الاحترازية عند دخول الشخص لشراء أشياء من منفذ بيع الكلية.









وطرحت كلية الزراعة جامعة عين شمس منتجاتها من عسل النحل الذي يقوم بإنتاجه مركز الدراسات والإستشارات الزراعية التابع للكلية من خلال مركز نحل العسل و منتجاته والذي يعتمد علي نظام تغذية خاص من مراع طبيعية بعيدة عن ملوثات المبيدات أو أية ملوثات اخري ومن أهمها عسل نحل الموالح وزهرة البرسيم.









ونوه الى ان منتجات نحل العسل من عسل النحل النقي، وهو عبارة عن رحيق الأزهار بعد أن قامت الشغالات السارحة بجمعه من الأزهار وحولته شغالات الخلية إلي رحيق مختوم بعد عمليات إنضاج داخل العيون السداسية ثم تختم عليه بطبقة رقيقة من الشمع الصافى لتخزينه في الأقراص الشمعية.

وأضاف عميد كلية زراعة عين شمس انه يتم الانتاج تبعا لأنواع ومصادر النباتات المختلفة ومنها الموالحCitrus Honey والنوارة (البرسيم) Clover Honey والنباتات الطبية والعطرية Ornamental and Medicinal Honey والسدر Ziziphus Honey بطريقة تسويق تشمل عسل مفروز سائل Liquid extracted honey وعسل القطاعات (أقراص عسل مجزأة) Cut comb honey

قطاعات عسل مغمورة في عسل مفروز Chunk honey وعسل محبب Granulated honey وعسل قشدي Creamed honey









وأشار “جلال”، إلي أن منتجات العسل التي تنتجها الكلية تشمل الغذاء الملكى النقى Pure Royal jelly وحبوب اللقاح تبعا للمصدر النباتى Pollen و البروبوليس Propolis.









وأكد الدكتور ان التمور لديها 7 فوائد وهي كالتالي :





1_ مصدر للطاقة لاحتوائه على سكر الفاكهة





2_ يساعد علي تقوية العضلات لاحتوائه على فيتامين ب





3_ يساعد علي شفاء أمراض الكبد واليرقان لاحتوائه علي فيتامين ب





4_ علاج للمصابين بفقر الدم وكسل الأمعاء





5_ يساعد علي الشفاء من العمي الليلي لاحتوائه علي فيتامين أ





6_ غذاء قوي للخلايا العصبية ويساعد علي النشاط الجنسي لاحتوائه على الفسفور





7_ يعالج امراض القلب لاحتوائه على عنصر الحديد حيث ان 100جرام من التمر يعطي سدس حاجه الجسم اليومية .





وفي سياق اخر قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال الفصل الدراسي الاول اعتمد علي النظام الهجين ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن الامتحاتات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.





وأوضحت الدكتورة رقية فى تصريحات لصدى البلد أن الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الانترنت بالكامل داخل الكلية بالإضافة الي دورات تدريبية لأساتذة الجامعة للحصول على أعلى النتائج بطريقة التعلم عن بعد وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الايام المقررة للحضور وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاون لاين.





وأكدت أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرة إلى أنه تم تفعيل نظام موودل بشكل كامل وتفعيل 30 ايميلا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.





وأشارت عميد كلية البنات أنه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية .



