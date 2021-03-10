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رياضة

الدوري الإنجليزي| مان سيتي يدك شباك ساوثهامبتون بخماسية.. ومحرز يسجل ثنائية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:27 م
صدى البلد
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أحمد هاني
عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات، بفوزه على نظيره ساوثهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما والمقدمة من الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " بريميرليج" موسم 2020-2021.

وكان مانشستر سيتي قد خسر الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في بطولة الدوري الإنجليزي.

كيفن دي بروين كان البادئ بالتسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 15، لكن وارد براوس عادل النتيجة لساوثهمبتون في الدقيقة 25، من ضربة جزاء، نتيجة خطأ على لابورت مدافع السيتيزينز.

وفي الدقيقة 40، سجل الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، أعقبه الألماني جندوجان بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد محرز ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 55 بعد مجهود فردي داخل منطقة الجزاء.

وقلص شارلي ادمز الفارق لساوثهامبتون بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يختتم دي بروين مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 59.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 68 في المركز الأول، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.
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