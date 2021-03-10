علاج الحمى في المنزل .. وأهم أعراضها المبكرة

الحمى هي ارتفاع في درجة حرارة الجسم زائد فى درجة الحرارة الطبيعية، وعادة ما تكون بسبب العدوى، حيث إن درجة حرارة الجسم الطبيعية حوالي 37 درجة مئوية "تزيد أو تنقص درجة"، اعتمادًا على الفروق الفردية" قد تكون هناك أيضًا تقلبات طفيفة على مدار النهار والليل.





ووفقاً لما جاء فى موقع "betterhealth " تحدث الحمى الناتجة عن عدوى فيروسية أو بكتيرية بسبب المواد الكيميائية التي ينتجها الجهاز المناعي، والتي تعيد ترموستات الجسم إلى مستوى أعلى، ويتم حل معظم حالات الحمى الخفيفة من تلقاء نفسها في غضون يومين، يمكن أن تساعد الحمى الخفيفة (حتى 39 درجة مئوية) جهاز المناعة على التخلص من العدوى.





أما فى حالة اصابة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وست سنوات، يمكن أن تؤدي الحمى إلى حدوث تشنجات، يمكن أن تؤدي الحمى البالغة 42.4 درجة مئوية أو أعلى ، خاصة عند كبار السن ، إلى تلف الدماغ بشكل دائم.





أعراض الحمى

يمكن أن تشمل أعراض الحمى:

الشعور بتوعك

الشعور بالحر والتعرق

يرتجف

ثرثرة الأسنان

وجه متوهج





علاج الحمى

تتضمن اقتراحات علاج الحمى فى المنزل ما يلي:

تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين بجرعات مناسبة للمساعدة في خفض درجة حرارتك.

اشرب الكثير من السوائل ، وخاصة الماء.

تجنب الكحول والشاي والقهوة لأن هذه المشروبات يمكن أن تسبب الجفاف الطفيف.

اسفنجة مكشوفة للجلد بالماء الفاتر، لتعزيز تأثير التبريد للتبخر، يمكنك محاولة الوقوف أمام مروحة.

تجنب الاستحمام بماء بارد حيث يتفاعل الجلد مع البرودة عن طريق تضييق أوعيته الدموية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الجسم وقد يتسبب البرد وحدوث ارتعاش، مما قد يولد مزيدًا من الحرارة.