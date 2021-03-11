الأحد.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية للتعريف بتيسيرات ذوي الاحتياجات الخاصة

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس 2021، التى تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.





ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول سبل التيسيرات المختلفة للمعاقين وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.





وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .





وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





جدير بالذكر أنه عقدت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل عن المراجعات وأسباب رفض النشر العلمى عبر تطبيق "زووم"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.



