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سيارات

النسخة الأنيقة مايباخ GLS 600 تظهر كـ"جرافة ثلوج" في كليب الرابر الشهير دريك| صور

الخميس 11/مارس/2021 - 01:03 ص
النسخة الأنيقة مايباخ
النسخة الأنيقة مايباخ GLS 600 تظهر كـ "جرافة ثلوج" في كليب ا
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صبري طلبه

تحولت النسخة الألمانية مرسيدس مايباخ GLS 600 إلى جرافة للثلوج، حيث ظهرت بهذا التصميم داخل أغنية WHAT’S NEXT لمطرب الراب الشهير دريك، و تعد هذه النسخة واحدة من أقوى إصدارات الأسطول الألماني العريق عن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و التي تأتي بحزمة من المواصفات الفنية والتقنية، إلى جانب المقصورة الداخلية الفاخرة.

 

تعتمد مرسيدس مايباخ GLS 600 على منظومة الدفع الكلي للعجلات، بينما تحتوي على محرك V8، سعة 4000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 550 حصان، و عزم دوران يقدر بـ 730 نيوتن/متر.

 

و من خلال هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 4.9 ثانية، وبسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، كما تحتوي على بطارية سعة 48 فولت.

 

و تأتي مرسيدس مايباخ GLS 600 بتصميمًا عملاق مميز، و تمتعت بشبكات أمامية فضية اللون، و مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، و جنوط رياضية متعددة الأضلاع، و أقطاب ثنائية باللون الفضي تعلوا سقف السيارة، و امتلكت قدرة اضافية خلال العمل الفني WHAT’S NEXT وهي جرافة أمامية لجرف الثلوج.

 

و يبدو أن النجمة الثلاثية كان لها ظهور آخر حينما استعرضت النسخة مرسيدس SLR ماكلارين رودستر قدراتها على التفحيط و المناورة داخل أرضية مغطاة بالثلوج بجانب طائرة خاصة، و يذكر ن مغني الراب الشهير دريك يمتلك سيارة فاخرة تحمل شعار رولز رويس العريق، والتي تأتي باللون الأصفر الخافت و تطعيمات سوداء تظهر على الجنوط المعدنية و سقف السيارة، بالاضافة إلى تمتعها بالعديد من المواصفات الفنية داخليًا و خارجيًا.

النسخة الأنيقة مايباخ GLS 600 تظهر كـ"جرافة ثلوج" في كليب الرابر الشهير دريك| صور
النسخة الأنيقة مايباخ GLS 600 تظهر كـ"جرافة ثلوج" في كليب الرابر الشهير دريك| صور
النسخة الأنيقة مايباخ GLS 600 تظهر كـ"جرافة ثلوج" في كليب الرابر الشهير دريك| صور
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