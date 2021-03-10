عودة سمكة زومبي بعد 20 عاما من انقراضها

شوهدت سمكة "زومبي" لأول مرة منذ 20 عامًا بعد إعلان انقراضها رسميًا.





وبفضل اكتشاف رائع في بحيرة ريفية في أستراليا، أصبحت هناك آمال كبيرة في إعادة نوع كامل من السمك إلى الحياة بعد انقراضها.





في عام 1998 ، أعلنت ولاية فيكتوريا الواقعة في جنوب شرق البلاد انقراض الحشرة الجنوبية ذات الأرجوانية المرقطة ، وفقًا لتقارير ديلي ميل.





لكن العلماء اضطروا إلى إعادة التفكير في حالة النوع في عام 2019 عندما تم العثور على نوع واحد في بحيرة بالقرب من كيرانج.





وأثار مشهد الصدمة تحقيقا من قبل السلطات المتحمسة التي عثرت على 79 أخرى في مكان قريب.





وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم إحياء أسماك المياه العذبة التي أطلقت عليها هيئة إدارة المصايد الشمالية المركزية في فيكتوريا "سمكة الزومبي" من خلال برنامج تربية أسيرة.